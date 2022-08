Arrestato a Olbia per accoltellamento il trapper romano Elia 17 Baby

I carabinieri hanno fermato per tentato omicidio il 26enne romano Elia Di Genova, trapper noto col nome di 'Elia 17 Baby'. Sarebbe stato lui, nella notte tra sabato e domenica, ad accoltellare un 35enne di Sassari sulla spiaggia di Marinella a Olbia. La vittima è stata colpita con un coltello alla schiena e ora rischia la paralisi. Dopo una prima discussione tra il sassarese e altri amici con un gruppo di giovani romani, sarebbe scoppiata una rissa dove, tra calcio e pugni, è spuntato il coltello. I testimoni hanno descritto Di Genova come responsabile e il cantante trap aveva subito fatto perdere le sue tracce.

Il fermo per tentato omicidio

I carabinieri del Reparto territoriale di Olbia assieme ai colleghi di Porto Rotondo e Porto Cervo hanno scoperto che 'Elia 17 Baby' si era rifugiato in un alloggio a Cannigione (Arzachena) per poi nascondersi in un hotel di Porto Cervo, ospite di un amico. Lì lo hanno rintracciato e sottoposto a fermo per tentato omicidio su indicazione del procuratore della Repubblica di Tempio, Gregorio Capasso, che coordina le indagini. Adesso Di Genova si trova nel carcere sassarese di Bancali. Proseguono le indagini per verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone.