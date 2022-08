Sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. Non risultano esserci persone coinvolte

Un incendio è divampato all'interno di un negozio in Via dei Pivieri a Roma, in zona Casilino. Sul posto si è sprigionata una densa nube di fumo che ha allarmato i residenti. Sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. Non risultano esserci persone coinvolte.