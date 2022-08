Incendi a Roma, arrestato piromane: bruciò "bancarella del professore"

L'incendio alla bancarella di libri e le indagini

Incendio a Roma, in fiamme storica bancarella di libri usati

Proprio la notte del rogo della bancarella di libri si erano verificati altri incendi tra Ponte Milvio e Piazzale Flaminio ai danni di cassonetti di rifiuti, arredi esterni di esercizi commerciali (ristoranti "Lo Sgobbone", "Il Vignola" e bar "Mio Caffè") e infine ai danni della storica "Bancarella del Professore" in Piazzale Flaminio che andò completamente distrutta. A seguito di questi episodi i carabinieri hanno istituito una task force per il contrasto incendi e per l'individuazione dei responsabili. Mediante l'analisi dei filmati dei sistemi di sorveglianza, servizi di osservazione e controlli del territorio, i militari hanno individuato un senza fissa dimora, con precedenti specifici. Le indagini hanno accertato anche che l'uomo è stato l'autore di un incendio appiccato il 27 giugno a diversi cassonetti AMA. Il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e applicato la misura cautelare in carcere considerata la pericolosità dell'uomo.