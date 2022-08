Covid Lazio, il bollettino: 1.861 casi su 14.536 tamponi

Salute e Benessere

Una sottovariante Omicron chiamata BA.2.75 sta crescendo in India, in ogni caso non sembrano ancora aumentare i tassi di ospedalizzazione o mortalità. La mutazione potrebbe non spingere i casi al di fuori delle aree nelle quali è attualmente diffusa, almeno finché l'immunità della popolazione è alta

Mentre i paesi attendono la fine delle ondate di Covid-19 causate dalla variante BA.5, i ricercatori stanno studiando le prossime mosse dei virus, per anticiparle. Una sottovariante Omicron chiamata BA.2.75 e soprannominata " Centaurus " sta crescendo rapidamente in India

Alcuni scienziati, in un articolo su Nature, stanno lanciando l'allarme , mentre altri affermano che è troppo presto per dire se la variante si diffonderà ampiamente. Ecco cosa si sa finora della mutazione

In India, non sembrano ancora aumentare i tassi di ospedalizzazione o mortalità. In realtà BA.2.75 è stata rilevata in più di 20 paesi in tutto il mondo e i ricercatori sono in attesa di sapere se aumenterà sostanzialmente il numero di casi