Cassino, ruba ambulanza ed esce di strada: giovane in gravi condizioni

Ha rubato un'ambulanza parcheggiata con il motore accesso davanti l'ingresso del pronto soccorso di Cassino, ma si è schiantato poco lontano, finendo fuori strada.

L'incidente con l'ambulanza

Protagonista dell'episodio un giovane che la scorsa notte era arrivato in ospedale con segni di squilibrio e per questo era stato ricoverato. All'alba, eludendo i controlli, è riuscito ad uscire e a salire sul mezzo di soccorso, ha inserito la marcia ma il suo tragitto è stato breve: alla prima curva della rampa di accesso non ha saputo tenere il controllo del volante ed è finito nel vuoto riportando gravi ferite e fratture. È stato recuperato dai vigili del fuoco che lo hanno nuovamente consegnato ai medici. Sul posto sono giunti polizia e carabinieri che stanno valutando unitamente al magistrato quale provvedimento adottare.