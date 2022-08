Maltempo, nel Lazio allerta meteo di livello giallo per temporali

Il Dipartimento della Protezione Civile regionale ha emesso un avviso per condizioni meteorologiche avverse in Lazio. In particolare dal pomeriggio di oggi e per le successive 6 ore, e dal pomeriggio di domani e per le successive 6 ore, si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale a prevalente evoluzione diurna. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio.