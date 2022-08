Accoltella il compagno dopo lite, arrestata 55enne vicino Roma

Al rientro a casa del compagno sarebbe scoppiata tra i due una lite: la donna avrebbe accusato l'uomo per lo scarso contributo nella gestione familiare. A un certo punto la 55enne ha afferrato un coltello

Una donna di 55 anni di origini romene, residente a Mentana (Roma), è stata arrestata dai carabinieri di Monterotondo, coordinati dalla Procura di Tivoli, con l'accusa di tentato omicidio nei confronti del compagno, un connazionale di 57 anni.

L'aggressione

Nel tardo pomeriggio di lunedì 8 agosto, al rientro a casa del compagno sarebbe scoppiata tra i due una lite: la donna avrebbe accusato l'uomo per lo scarso contributo nella gestione familiare. A un certo punto la donna ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito l'uomo con un fendente all'altezza del torace. Poi lei stessa ha allertato i soccorsi e i Carabinieri della Stazione di Mentana. L'uomo è stato sottoposto ad intervento chirurgico, non è in pericolo di vita.