Roma: non si ferma all'alt e tenta di investire agente, arrestato

E' successo ieri pomeriggio in piazza dei Condottieri, nella zona di San Lorenzo. Il poliziotto ha riportato ferite guaribili in 7 giorni

Un uomo di 53 anni è stato arrestato ieri a Roma con l'accusa di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e detenzione di droga ai fini di spaccio.

La vicenda

Il 53enne ieri pomeriggio non si è fermato all'alt della polizia in piazza dei Condottieri, nella zona di San Lorenzo, e anzi ha tentato di investire uno degli agenti, procurandogli ferite guaribili in 7 giorni. Il 53enne è stato poi fermato con due grammi cocaina e una targa straniera a bordo dell'auto. Nel corso di una perquisizione domiciliare sono stati trovati anche 500 grammi di hashish divisi in 5 panetti, 150 euro e tre bilancini di precisione.