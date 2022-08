Incendio a Fiumicino, fiamme vicino via Portuense

Un vasto incendio è divampato a Fiumicino al margine della via Portuense, nel canneto che si trova tra le terme e l'Oasi di Porto, lato Tevere. Sul posto sono subito intervenute due squadre della Protezione civile di Fiumicino e una dei Vigili del Fuoco dell'aeroporto, oltre alla polizia locale che ha provveduto ha chiudere momentaneamente al traffico quel tratto della strada.

Domato l'incendio

Le fiamme sono state domate e nessun danno ha subito la pista ciclabile che passa lungo l'argine del fiume, ma le squadre saranno impegnate ancora per un po' per bonificare l'area. La viabilità potrà riprendere regolarmente, o al massimo su una corsia alternata, non appena saranno rimossi i detriti dalla strada. "Ringrazio gli uomini e le donne della nostra Protezione civile, della polizia locale e dei vigili del fuoco che sono intervenuti pochi minuti dopo l'inizio dell'incendio", ha detto il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.