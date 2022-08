Incendio a Oriolo Romano, rogo nel Parco Naturale Bracciano-Martignano

Le fiamme si sono propagate per 27 ettari coinvolgendo il rimboschimento di conifere e 5 ettari della faggeta, patrimonio culturale mondiale dell'Unesco

Un vasto incendio ha colpito il territorio del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, partito ad Oriolo Romano (Viterbo) in via di Monte Raschio, ha coinvolto circa 27 ettari di cui 21 ricompresi nel perimetro dell'area naturale protetta, colpito pesantemente il rimboschimento di conifere, ma per 5 ettari anche la faggeta, patrimonio culturale mondiale dell'Unesco.

L'incendio nel Parco Naturale Bracciano-Martignano

Lo fa sapere, in una nota, l'ufficio comunicazione dello stesso Parco spiegando che l'incendio ha messo "a dura prova" il personale Guardiaparco dell'Ente impegnato nello spegnimento insieme ai Vigili del Fuoco e ai Volontari della Protezione Civile locale con la partecipazione della locale sezione dei Cai e Università Agraria di Oriolo Romano, impegnati per ben due giorni nelle operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno visto anche l'intervento di due elicotteri regionali della Protezione Civile, uno dell'Esercito italiano e uno dei Carabinieri Forestali. Fuori dal territorio Parco - conclude la nota - sono stati distrutti alcuni veicoli dismessi, alcune baracche e canili e sono state danneggiate anche alcune abitazioni. Non si registrano feriti o intossicati e "solo grazie al pronto intervento dei soccorritori è stato possibile salvare diversi cani presenti nei recinti".