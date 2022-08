Roma, accoltellato un 39enne: fermata una persona

È avvenuto intorno alle 17 in via Locorotondo, nel quartiere Quarticciolo, all'interno di un palazzo. L'uomo ferito è stato portato in ospedale in gravi condizioni

Un uomo di 39 anni, di nazionalità italiana, è stato accoltellato questo pomeriggio a Roma ed è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. Il fatto è avvenuto intorno alle 17 in via Locorotondo, nel quartiere Quarticciolo. In base ad una prima ricostruzione l'aggressione sarebbe avvenuta all'interno di un palazzo. L'uomo è stato raggiunto da fendenti alle braccia e al torace. La polizia ha fermato una persona la cui posizione è al momento al vaglio.