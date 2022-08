Incidente su A1, 12 chilometri di coda tra bivio A24 e Roma Sud

Traffico congestionato tra il bivio Roma-Teramo e quello con la diramazione di Roma Sud. Al momento le vetture scorrono sulla corsia di sorpasso. Altri 6 chilometri di coda per mezzo in avaria tra Valmontone e Anagni, verso Napoli

Lunghe code si registrano sull'A1 in direzione Napoli tra il bivio con l'A24 Roma-Teramo e quello con la Diramazione di Roma Sud. Il traffico è congestionato con code che, al momento, hanno raggiunto i 12 chilometri. Al momento - spiega Autostrade sul proprio sito - il traffico scorre sulla corsia di sorpasso.

La nota di Autostrade

"In alternativa - continua la nota -, si consiglia di percorrere la A24 verso Roma Est, proseguire in direzione del Grande Raccordo Anulare e rientrare in autostrada a Roma sud. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari".

Altri 6 chilometri di coda in direzione Napoli

Sempre sull'A1 sono segnalati altri 6 chilometri di coda per un mezzo in avaria tra Valmontone e Anagni, sempre verso Napoli. Autostrade per l'Italia consiglia di percorrere la A24 verso Roma Est, proseguire in direzione del Grande Raccordo Anulare e rientrare in autostrada a Roma sud.