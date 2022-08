Rifiuti, Gualtieri: entro il 12/08 valutazione ambientale Piano

"Nella veste di commissario straordinario di Governo Giubileo 2025 emetterò una ordinanza che prenderà il Piano rifiuti come base, e con questa entro e non oltre il 12 agosto avvierò la Vas (valutazione ambientale strategica ndr)". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando il Piano straordinario per i rifiuti della Capitale. "Il logo del piano è quello della Presidenza del Consiglio dei ministri perché su questo piano viene redatto. Il piano conoscerà una fase di discussione pubblica, quella della Vas, e oggi stesso lo porterò in Consiglio comunale, a cui lo illustrerò", ha aggiunto Gualtieri.

La differenziata

Sulla raccolta differenziata Roma è "al 45,2, un dato nettamente inferiore rispetto alla media nazionale del 61,3. Siamo inefficienti nello intercettare plastica, vetro, materiali ferrosi e organico", ha aggiunto il primo cittadino. E ancora: "Il 91 percento dei rifiuti" che produciamo "vengono trattati da impianti non pubblici e non a Roma. La quota che va in discarica è molto alta, quella che va in valorizzazione energetica molto bassa". Infine, per elaborare il piano rifiuti di Roma "abbiamo studiato molto i piani della Lombardia e dell'Emilia Romagna che sono i più avanzati". Ottimistiche le stime: "Roma vedrà una riduzione dei rifiuti dell'8,3 % al 2030". La produzione dei rifiuti a Roma passerà da 1.690.000 tonnellate annue del 2019 a 1.550.000 nel 2030 e a 1.520.000 tonnellate nel 2035". Contestualmente l'obiettivo è "portare la raccolta differenziata di Roma oggi al 45,2 % al 65 % nel 2030 e al 70 % nel 2035", ha concluso.

"Il 38% dei rifiuti di Roma vanno in termovalorizzatori"

Infine: "Il 38% dei rifiuti di Roma va a valorizzazione energetica, in termovalorizzatori. Una quota non bassissima, con problemi di costi e di emissioni collegati ai trasporti". Per quanto riguarda la parte impiantistica, il piano rifiuti di Roma "si basa su cinque strutture principali: due impianti di biodigestione anaerobica per l'organico da 100 mila tonnellate annue ciascuno; due impianti di selezione delle frazioni secche, carta e plastica, da 100 mila tonnellate ciascuno; un termovalorizzatore" dove andrà il rifiuto "indifferenziato che non richiederà un passaggio negli impianti pre-trattamento, in Tmb, da 600 mila tonnellate annue, e userà le tecnologie più avanzate per la riduzione e controllo delle emissioni ma anche per il riciclo delle ceneri".