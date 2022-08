Trova sul bus borsa con soldi, conducente Atac la restituisce

"Il gesto di Fabio sarà premiato a fine anno in Campidoglio con la medaglia della città per la encomiabile azione compiuta", fa sapere Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale

"Ancora una volta un dipendente Atac si è distinto per un nobile gesto riconsegnando ad una signora la borsa piena di contanti che aveva dimenticato a bordo del tram 19". Così in una nota Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, che aggiunge: "Il gesto di Fabio sarà premiato a fine anno in Campidoglio con la medaglia della città per la encomiabile azione compiuta".

La vicenda

Ieri pomeriggio il conducente, giunto al capolinea di piazza Risorgimento, si accorge di una borsa da donna lasciata incustodita sul sedile con dentro vari oggetti personali: cellulare, portafoglio con carte di credito e 650 euro in contanti. L'autista allora allerta la Sala Operativa Atac e le Forze dell'Ordine, in modo che venga riconsegnata.