Ordigno esploso alla Magliana, in corso perquisizioni

Perquisizioni sono in corso nella zona della Magliana, a Roma, alla ricerca di armi, munizioni, sostanze stupefacenti e materiale esplodente. L'attività, svolta dai carabinieri, è legata in base a quanto si apprende all'ordigno esploso nella notte tra venerdì e sabato scorso in via Sesto Fiorentino, sempre nel quartiere a sud della Capitale. Perquisizioni sono in atto presso i domicili di persone già note alle forze dell'ordine con l'impiego anche di unità cinofile addestrate.