Incidente sulla A1, scontro tra 2 tir e un'auto: 3 morti nel Frusinate

Lo scontro fra due Tir e un'auto ha provocato la morte di tre persone lungo la corsia sud dell'A1, nel tratto compreso tra Cassino e San Vittore del Lazio, nel Frusinate. A perdere la vita sono stati i conducenti dei mezzi.

L'incidente a Cassino

L'incidente è avvenuto la scorsa notte per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale. Le vittime non sono ancora state identificate e sono state trasferite all'obitorio del 'Santa Scolastica' di Cassino' a disposizione del magistrato.