Roma, ferita in incidente su A12: soccorsa in eliambulanza

La donna, per cause ancora in accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura di cui era alla guida

Una donna di 57 anni è stata soccorsa questa sera al chilometri 34 dell'autostrada 12 nel tratto Roma-Civitavecchia, in direzione della Capitale, dopo essere rimasta ferita in un incidente. La donna, per cause ancora in accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura di cui era alla guida.

I soccorsi

È stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco. Dopo essere stata affidata alle prime cure dei sanitari del 118, è stata trasferita in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma. Sul posto anche la polizia stradale.