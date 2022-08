Secondo le prime informazioni le fiamme avrebbero interessato solo la scenografia di Firenze rinascimentale. Non ci sarebbero feriti e intossicati

Un incendio è divampato negli studi cinematografici di Cinecittà. Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato solo la scenografia di Firenze rinascimentale. Non ci sarebbero feriti e intossicati. Al lavoro per spegnere le fiamme e proteggere le strutture non interessate dal rogo ci sono tre squadre dei vigili del Fuoco.