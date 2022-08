Nettuno, annega mentre fa il bagno in mare: gli rubano il portafogli

Stando alla ricostruzione l'uomo era in spiaggia da solo. Nel suo zaino non sono stati trovati documenti di identità

Si è tuffato in mare, si è sentito male ed è morto annegato. Il corpo dell'uomo, non ancora identificato, è stato notato da un passante che ha allertato i soccorsi. Sulla spiaggia è rimasto lo zaino della vittima senza documenti e portafogli, forse rubati da qualcuno presente in spiaggia. È quanto avvenuto a Nettuno, litorale Sud di Roma intorno alle 19.30 di sabato 30 luglio. A riportare la notizia è Fanpage.

La ricostruzione dell'accaduto

Secondo quanto riportato, il 45enne sarebbe morto per un arresto cardiaco in seguito ad annegamento. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Anzio che in spiaggia hanno ritrovato lo zaino della vittima, ma all'interno erano presenti sono alcune bottiglie di alcolici. Stando alla ricostruzione l'uomo, forse un cittadino moldavo, era in spiaggia da solo. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo per accertare le cause del decesso.