Roma, incidente d'auto per Marco Travaglio: nessun ferito

Forse per evitare l'impatto con un'altra macchina, la city car di Marco Travaglio, con il giornalista alla guida, è finita nello spazio con tavolini all'aperto di un locale a Trastevere, in via della Luce. A quanto si è appreso, nessuno è rimasto ferito.

A riportare la notizia sono i siti online di vari quotidiani, che informano di indagini in corso per capire la dinamica dell'incidente avvenuto ierii nel pomeriggio e per controllare la regolarità amministrativa del dehor allestito nella movida trasteverina, uno dei quartieri più animati della Capitale. Oltre alla smart di Travaglio, pare sia stata coinvolta una Bmw.