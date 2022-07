Roma, rissa tra turisti a piazza Venezia: quattro denunciati

Sono stati bloccati dai carabinieri e denunciati per rissa. Nei loro confronti è stato proposto il Daspo Willy

Una rissa tra alcuni turisti è scoppiata questa notte intorno alle 2 in piazza Venezia, nel centro di Roma. A fronteggiarsi due ragazzi americani di 33 e 31 anni e due cittadini svedesi di 34 e 28. I quattro, in evidente stato di alterazione da alcol, hanno danneggiato anche alcune sedie dei bar della zona. Sono stati bloccati dai carabinieri e denunciati per rissa. Nei loro confronti è stato proposto il Daspo Willy.