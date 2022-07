L'imbarcazione si trovava in rada quando è divampato il rogo. Non risultano feriti

Un incendio è divampato a bordo di uno yacht in rada nello specchio d'acqua davanti alla spiaggia del Frontone, a Ponza. Il rogo è divampato verso le 16, sul posto è intervenuta la guardia costiera per spegnere le fiamme. Non risultano persone ferite.