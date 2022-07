Roma, Gualtieri annuncia: “600 assunzioni per nidi e scuole infanzia”

Economia

Bonus 200 euro, 230mila precari scuola esclusi da erogazione

Il motivo sarebbe un cavillo normativo del Decreto Aiuti. L'importo, per i dipendenti pubblici, viene erogato in automatico con la busta paga del mese di luglio: chi aveva un contratto scaduto a giugno non potrà così vederselo accreditato. Anief: 'Ennesimo affronto, se governo non cambia idea valutiamo ricorso'

Sarebbero oltre 200mila i lavoratori precari della scuola che non si vedranno accreditare il bonus 200 euro per un cavillo normativo. A sottolinearlo è Marcello Pacifico, presidente Anief (Associazione nazionale insegnanti e formatori), intervistato da Italia Stampa

In linea teorica, tutti i dipendenti pubblici a vario titolo, e quindi anche il personale scolastico, hanno diritto all’indennità una tantum pensata dal governo per aiutare i cittadini a far fronte all’aumento del costo della vita