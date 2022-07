Due Ncc abusivi davanti all'aeroporto di Fiumicino: multati

Nel corso delle operazioni, inoltre, i carabinieri, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma, hanno sorpreso un dipendente di un parcheggio con contratto non in regola

Durante i controlli dei carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nello scalo Leonardo Da Vinci a Fiumicino, davanti all'uscita del Terminal 1 Arrivi due autisti Ncc abusivi sono stati sorpresi mentre stavano procacciando clienti. I due sono stati multati per un importo totale di 4.128 euro.

I controlli

Nel corso delle operazioni, inoltre, i carabinieri, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma, hanno sorpreso un dipendente di un Car Parking con contratto non in regola. Per questo motivo, il titolare della Società è stato denunciato a piede libero per irregolare avviamento al lavoro e irregolare posizionamento di impianto audiovisivi nel luogo di lavoro. Nei suoi confronti, inoltre, è stata elevata una sanzione pecuniaria dell'importo di 4.692 euro e disposta la sospensione dell'attività.