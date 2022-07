L'associazione Stampa Parlamentare consegna Ventaglio a Roberto Fico

Il presidente Fico ha ringraziato la stampa parlamentare per il prezioso lavoro svolto in questa legislatura

Dopo il Senato, è stata la volta di Montecitorio. Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, ha ricevuto infatti oggi i rappresentanti dell'Associazione Stampa Parlamentare e il presidente, Adalberto Signore. Come da tradizione, è stato consegnato il "Ventaglio", realizzato quest'anno da Ilaria De Sanctis, studentessa dell'Accademia di Belle Arti di Roma.

Il presidente Fico ha ringraziato la stampa parlamentare per il prezioso lavoro svolto in questa legislatura, sottolineando l'importanza del ruolo dei giornalisti e di un'informazione libera per il buon funzionamento della nostra democrazia.