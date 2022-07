Roma, a Cinecittà World inaugurato il Fiume Paradiso

Aqua World

La nuova area Aqua World, prima fase del futuro parco acquatico di Cinecittà, comprende la Cinepiscina, un grande specchio d'acqua da 1700 metri quadrati con profondità variabili da 10 centimetri in su, pensato quindi anche per i più piccoli, arricchito da animazione live ogni giorno, un imponente maxi-schermo per godersi film, spettacoli, programmi e partite di calcio da gustare immersi al fresco, una spiaggia di sabbia finissima, la Phuket Beach, con natura e scenari ispirati alla celebre spiaggia della Thailandia, migliaia di ombrelloni e lettini a disposizione gratuitamente degli ospiti, spogliatoi, docce, bagni e armadietti a partire dalla mattina, la pausa pranzo/cena garantita dal Ristobar Aquaworld con menù freschi e insalate. “Cinecittà World è una vacanza in un giorno”, commenta l’Amministratore Delegato del Parco Stefano Cigarini “gli ospiti possono rilassarsi in spiaggia, fare il bagno nelle piscine di AquaWorld, divertirsi con le 40 attrazioni del parco, o immergersi nella storia e nella natura nel nuovo Roma World, il parco dove si vive come gli antichi Romani”.