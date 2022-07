Serianni, chiesa gremita e applausi per l'ultimo saluto al linguista

L’incidente

È morto il linguista Luca Serianni, era in coma dopo un incidente

Serianni, divenuto un volto familiare anche per le frequenti apparizioni televisive, era stato investito lunedì scorso mentre attraversava sulle strisce pedonali tra via dei Velieri e via Isole del Capo Verde a Ostia ed era rimasto per tre giorni in coma. Giovedì il decesso a cause delle gravissime ferite riportate.