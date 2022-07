Roma, incendio in un appartamento: nessun ferito

Le fiamme sono divampate intorno alle 14:30 in viale Erminio Spalla. Sul posto sono intervenute sei squadre del vigili del fuoco. Un rogo è scoppiato anche in via Ardeatina

Un incendio è divampato intorno alle 14:30 di oggi in un appartamento di viale Erminio Spalla a Roma, nella zona di Grotta Perfetta. Sul posto sono intervenute sei squadre del vigili del fuoco. L'abitazione da cui sono partite le fiamme era al primo piano di una palazzina. Nessuna persona è rimasto ferita. Per i nuclei familiari a cui è stato interdetto l'utilizzo dello spazio alloggiativo sono state trovate delle sistemazioni alternative, fa sapere Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII.

Incendio anche in via Ardeatina

Incendio nel pomeriggio anche in via di Porta Medaglia all'altezza dell'incrocio con via Ardeatina. Le fiamme hanno interessato alcune sterpaglie. Anche in questo caso nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato che il fuoco raggiungesse le abitazioni.