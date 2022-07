Roma, incendio vicino Cinecittà World: fiamme sotto controllo

Un incendio di sterpaglie è divampato intorno alle 16 di oggi in via di Castel Romano, in prossimità del parco divertimenti di Cinecittà World, a Roma. Sul posto sono intervenute due squadre squadre dei vigili del fuoco. I soccorritori, anche grazie al supporto aereo dell’elicottero, hanno scongiurato che le fiamme raggiungessero alcuni capannoni industriali presenti nell'area stessa. La situazione è sotto controllo anche se non sono mancati disagi al traffico a causa della nube di fumo causata dal rogo.