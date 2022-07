Incidente sull'autostrada Roma-Civitavecchia, un morto e 3 feriti

Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in un grave incidente avvenuto oggi intorno alle 13.30 sull'autostrada Roma - Civitavecchia. Nello scontro, all'altezza del chilometro 3 in direzione della Capitale, sono rimasti coinvolti quattro veicoli. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione V Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Chiuso il tratto tra Fregene e il bivio con l'Autostrada A91 Roma - Fiumicino, dove si registrano 2 chilometri di coda.