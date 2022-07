Tentata rapina a Roma: arrestato il nipote di Kim Rossi Stuart

Il 28enne è stato fermato in via Prenestina, dopo la segnalazione di un passeggero di un tram, il quale ha denunciato di avere subito un'aggressione mentre si trovava sul mezzo. All'arrivo dei militari dell'Arma, il giovane ha reagito con violenza tanto che i carabinieri hanno dovuto utilizzare il taser in dotazione

È stato arrestato dai carabinieri per tentata rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, Giacomo Seydou Sy, nipote dell'attore Kim Rossi Stuart.

L'arresto

Il 28enne è stato fermato, il 18 luglio scorso, in via Prenestina, a Roma, dopo una segnalazione di un passeggero di un tram che ha denunciato di avere subito una aggressione a scopo di rapina mentre si trovava sul mezzo. All'arrivo dei militari dell'Arma, il 28enne ha reagito con violenza tanto che i militari hanno dovuto utilizzare il Taser in dotazione per bloccare Seydou Sy. L'arresto è stato convalidato ed è stata disposta la sua custodia nel carcere di Regina Coeli.