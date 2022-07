E' successo all'alba in via Walter Tobagi, quadrante est della Capitale. Il mezzo è andato distrutto

Distrutto dalle fiamme un autobus di linea questa mattina a Roma. E' successo all'alba in via Walter Tobagi, nella zona di Torre Spaccata, quadrante est della Capitale. Sul posto i vigili del fuoco intervenuti per domare l'incendio dopo l'allarme lanciato, a quanto emerso, dal conducente del mezzo. Non si segnalano feriti, il bus è stato affidato all'autorità giudiziaria.