Morto Luciano Nizzola, ex presidente Figc e Lega Calcio: aveva 89 anni

È morto ieri pomeriggio, all’età di 89 anni, l'avvocato Luciano Nizzola, presidente della Lega Calcio dal 1987 al 1996 e successivamente presidente della Figc fino al 2000. La Lega Serie A ha espresso il proprio cordoglio in una nota, nella quale sottolinea che "sotto la sua gestione il calcio italiano ha vissuto uno dei suoi periodi migliori, in Europa e nel mondo. Tutta la Lega Serie A esprime le più sentite condoglianze ai famigliari, unendosi al loro dolore per la sua scomparsa”.