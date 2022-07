Unione Comunità Ebraiche Italiane: Voto 25 settembre non è un problema

Per l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane la data di domenica 25 settembre per eventuali elezioni "non pone ostacoli". L'Ucei lo ha chiarito tramite una nota, specificando che la " solennità che inizia la sera consente ai fedeli di religione ebraica di esercitare il proprio diritto al voto nelle ore precedenti" (DIMISSIONI DRAGHI: GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO SULLA CRISI DI GOVERNO ).

"Data non pone ostacoli, preoccupazione è per le sorti del Paese"

"In merito all'opzione emersa dagli organi di stampa - scrive l'Ucei in una nota - di elezioni il 25 settembre alla vigilia di Rosh haShanah, il capodanno ebraico, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane chiarisce che la data non pone ostacoli". La preoccupazione "è naturalmente per le sorti del Paese - viene sottolineato -, con una profonda crisi politica che si aggiunge alle gravissime questioni economico-finanziarie, sociali e umanitarie sulle quali il governo e le massime istituzioni erano impegnate".