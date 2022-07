Roma, ora è ufficiale: Paulo Dybala giocherà coi giallorossi

L'attaccante argentino, che si è svincolato dalla Juventus dopo sette anni, ha firmato un contratto che lo lega al club capitolino fino al 2025, con opzione per un quarto anno

Paulo Dybala è un nuovo giocatore della Roma. L'attaccante argentino, che si è svincolato dalla Juventus dopo sette anni, ha infatti firmato un contratto che lo lega ai giallorossi fino al 2025, con opzione per un quarto anno.

L'annuncio

L'ufficialità dell'arrivo di Dybala è stata confermata dalla Roma su Twitter. Il club ha postato una foto del fuoriclasse, che fa il gesto della Dybala mask, accompagnata dalla frase: "La foto che stavate aspettando". Lex Juve percepirà sei milioni netti a stagione, di cui 4,5 di parte fissa e 1,5 legati a bonus.

"Lavorare con Mourinho è un privilegio"

"Arrivo in una squadra in crescita - ha dichiarato Dybala -, con una società che continua a mettere basi sempre più solide per il futuro e un allenatore, José Mourinho, con cui è un privilegio poter lavorare".