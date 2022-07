Roma, incendio nel palazzo occupato Spin Time Labs: nessun ferito

Un incendio è scoppiato a Roma allo Spin Time Labs, il palazzo occupato in via di Santa Croce in Gerusalemme.

L'incendio

Insieme alla polizia, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, arrivati alle 14.20 per domare le fiamme. Evacuate circa 150 persone residenti nello stabile. Non risultano feriti, mentre resta inagibile l'area della palestra. Da quanto si apprende la causa potrebbe essere rintracciata in un guasto ad un condizionatore.