Fiumicino, incendio sterpaglie: coinvolto un capannone

Un incendio di sterpaglie è scoppiato nella zona nord del territorio di Fiumicino, in via di Castel Campanile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bracciano.

L'incendio

Il rapido propagarsi delle fiamme ha raggiunto un capannone dove i pompieri hanno faticato non poco per estinguere completamente le fiamme e far si che non si danneggiasse ulteriormente. Una volta messo in sicurezza, i vigili del fuoco hanno affidato il proprietario dello stabile al personale sanitario presente sul posto per una leggera intossicazione da fumo. I vigili del fuoco sono impegnati a contenere l'incendio affinché non arrivi ai capannoni adiacenti. Sul posto presenti anche i Carabinieri e i volontari della protezione civile.