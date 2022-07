Traffico di stupefacenti a Roma, 8 arresti nel quartiere Primavalle

Otto persone sono state arrestate a Roma, su disposizione del gip, in quanto gravemente indiziate di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Cinque sono finite in carcere e tre agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Un'altra persona è stata denunciata in stato di libertà. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati circa 160 grammi di cocaina e 6.600 euro in contanti.

Le indagini

L’attività di indagine, coordinata dalla Dda, è scattata nel giugno 2020 dopo l’arresto in flagranza di due persone per spaccio, ed è stata condotta dai Carabinieri di Trastevere mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché analisi di tabulati telefonici che hanno fatto emergere una fitta rete di acquirenti del sodalizio criminoso operante nel quartiere capitolino di “Primavalle”. Gli indagati erano soliti cambiare settimanalmente le utenze telefoniche utilizzate per lo smercio di sostanza stupefacente. Per lo spaccio infatti utilizzavano un’applicazione di messaggistica istantanea con cancellazione dei messaggi.

Inoltre lo stupefacente veniva ceduto nascondendolo all’interno di sigarette, orologi e cacciaviti, oltre ad occultare la cocaina in luoghi stabiliti all’interno di contenitori calamitati.