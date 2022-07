Incendi nel Lazio, chiusi tratti dell’A1 e della Pontina

Poco dopo le 17:15, sull'autostrada Milano-Napoli, è divampato un rogo nelle aree adiacenti la carreggiata, nel tratto compreso tra Colleferro ed Anagni. Provvisoriamente chiuso, in direzione Latina e in via precauzionale, anche un tratto della Pontina

Tratti dell’autostrada A1 e della Pontina sono stati chiusi oggi a causa di alcuni incendi che hanno colpito il Lazio. Poco dopo le 17:15, sull'autostrada Milano-Napoli, è divampato un rogo nelle aree adiacenti la carreggiata, nel tratto compreso tra Colleferro ed Anagni, che ha comportato il blocco del traffico, in entrambe le direzioni, per consentire le operazioni di spegnimento. (INCENDIO A ROMA)

La situazione sull’A1

Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Attualmente, in direzione Roma il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 8 chilometri di coda. In direzione Napoli, il traffico è momentaneamente bloccato e si registrano 3 chilometri di coda. A chi è diretto a Roma, si consiglia uscita a Ferentino e rientro in autostrada a Colleferro dopo aver percorso la viabilità ordinaria S.S.6 Casilina. In direzione Napoli, si consiglia uscita a Colleferro e rientro in autostrada ad Anagni dopo aver percorso la viabilità ordinaria S.S.6 Casilina.

La situazione sulla Pontina

Disagi anche sulla Pontina, informa l'Anas. È provvisoriamente chiuso, in direzione Latina e in via precauzionale, il tratto al km 15,800 a Roma, a causa di un incendio sottostante il tracciato. Le deviazioni avvengono allo svincolo di Tor de' Cenci/Spinaceto Sud. Si transita invece in direzione Roma. Presenti le squadre Anas, le forze dell'ordine e i pompieri per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.