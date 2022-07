Incendio a Cesano, fiamme vicino alla ferrovia: chiusa la stazione

Incendio oggi pomeriggio nei pressi della stazione di Cesano, vicino Roma. Le fiamme sono partite da alcune sterpaglie a poca distanza dalla linea ferroviaria. Sul posto i vigili del fuoco. La Polfer ha sgomberato l'area e ha bloccato la circolazione stradale in via preventiva. Per domare le fiamme anche l'elicottero della polizia arrivato da Pratica di Mare. La stazione ferroviaria è stata chiusa.