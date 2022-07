Lo schianto frontale è avvenuto intorno a mezzanotte in via del Foro Italia. A perdere la vita una 21enne e una 22enne. Sul posto vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine

Due ragazze di 21 e 22 anni sono morte questa notte a Roma in un incidente automobilistico. Il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte in via del Foro Italia: due le auto coinvolte nello schianto frontale. Sul posto vigili del fuoco, 118 e forze dell'ordine. La strada è stata chiusa al traffico.