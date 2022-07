Roma, prime sei condanne per l'assalto alla sede della Cgil

Il commento di Landini

leggi anche

Roma, assalto alla Cgil: Fiore lascia il carcere e va ai domiciliari

Poco dopo la sentenza, è arrivato il commento del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, il quale ha espresso soddisfazione per il fatto che, “al di là delle singole posizioni e delle pene comminate dal Tribunale”, il gup “abbia accolto la richiesta di qualificare quanto accaduto come reato di devastazione, in quanto, in questo modo, si è accertata l'estrema gravità delle azioni e dei comportamenti compiuti dagli imputati a danno della Cgil. Sappiamo che questa decisione - ha dichiarato Landini - sarà oggetto di appello e che vi sono in corso altri processi per l'assalto nei confronti di altri soggetti, tra i quali quello che vede imputati i vertici di Forza Nuova, dove è contestata anche l'accusa ad alcuni di aver istigato all'assalto i manifestanti; in tutti questi la Cgil si è costituita parte civile e continuerà a richiedere giustizia in nome delle lavoratrici e dei lavoratori del nostro Paese”. Landini ha poi ringraziato la Procura della Repubblica “cui va il plauso della nostra Organizzazione per l'impegno profuso”.