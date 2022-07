Tenta estorsione ai danni di un’anziana, 36enne arrestato a Roma

L'uomo aveva fatto credere alla vittima che il figlio era stato arrestato per aver investito una donna e che, se non avesse pagato, sarebbe finito in carcere

Ha tentato di estorcere denaro a un'anziana romana facendole credere che il figlio della donna era stato arrestato. La polizia ha fermato, ieri pomeriggio a Roma, un 36enne campano, ritenuto l'autore della truffa. Tutto è cominciato con una telefonata: "Tuo figlio è stato arrestato per aver investito una donna che ora è in fin di vita. Rischia 8 anni di galera anche perché ha l'assicurazione scaduta. Se paga subito possiamo evitare il peggio. Le mando un avvocato a ritirare i soldi", ha detto l'uomo alla vittima, un'ultraottantenne romana. Fortunatamente, gli agenti hanno subito individuato il sospettato, sorpreso mentre citofonava in un palazzo. In pochi minuti è entrato ed uscito e poi si è messo alla guida di una vecchia utilitaria. Percorse poche centinaia di metri, dal finestrino, ha lanciato un bancomat. A quel punto i poliziotti hanno bloccato l'uomo e recuperato la tessera, ricostruendo quanto accaduto.

La tentata truffa

L'uomo, con fare tanto concitato e convincente, ha telefonato alla vittima fingendosi appartenente alle Forze dell'Ordine e, raccontandole del finto incidente del figlio, le ha preannunciato la visita del finto avvocato. Il 36enne, fingendosi il legale, è andato nell'appartamento della vittima e, minacciandola, l'ha costretta a farsi consegnare tutti i gioielli che aveva in casa, compresa la fede nuziale del marito, i contanti e il bancomat. Poi è fuggito in auto, finché non è stato fermato dalla polizia. Perquisendo l'utilitaria, gli agenti hanno recuperato tutti i gioielli. Il 36enne è stato arrestato.