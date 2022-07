Torvaianica, litiga con ex e amica e le minaccia col coltello

A Torvaianica, vicino Roma, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 52 anni perché gravemente indiziato dei reati di minaccia aggravata, sequestro di persona e minaccia a pubblico ufficiale. In particolare, nella mattinata di ieri, l'uomo, che si trovava a casa della ex compagna a Torvaianica, nel corso di una discussione scaturita da motivi sentimentali, ha dato in escandescenze contro la donna e una sua amica presente in quel momento.

La vicenda

Il 52enne è gravemente indiziato di avere impugnato un coltello da cucina, trattenendo nell'abitazione le donne, una delle quali, approfittando di un momento di distrazione dell'uomo, è riuscita a fuggire e a dare l'allarme al 112. Una pattuglia, intervenuta sul posto, ha instaurato un dialogo con l'uomo, in evidente stato di agitazione, attraverso una finestra dell'appartamento, impegnandolo in modo che altri militari potessero segnalare alla sua ex di poter uscire dalla casa. A seguito di un lungo colloquio, il 52enne è tornato alla calma e, a quel punto, i carabinieri lo hanno arrestato.