Meteo a Roma: le previsioni di oggi 7 luglio

Ambiente

È il risultato di una ricerca condotta dall'Università dell'Exter, pubblicata su bioRvix. Se entro la fine del secolo la temperatura globale salisse di 2,7°C, fino al 42% della popolazione globale corre il rischio di trovarsi in condizioni climatiche avverse. I Paesi più colpiti saranno India, Nigeria e Indonesia

Il cambiamento climatico potrebbe restringere il numero di luoghi adatti alla vita degli uomini, con la possibilità che entro il 2100 circa quattro miliardi di persone si trovino a vivere in ambienti “inadatti” all’essere umano

La densità di popolazione è più alta dove si registrano temperature medie annuali intorno ai 13°C. In seconda battuta, i luoghi privilegiati per gli insediamenti umani sono quelli con temperature che salgono fino ai 27°C, senza superarli (in foto, smog su Los Angeles)