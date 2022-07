Roma, sgombero al Laboratorio ecologista Berta Caceres

Sgombero e sequestro preventivo in corso alla Caffarella, a Roma, di un immobile occupato dal gruppo ecologista 'Berta Caceres'. Questa mattina, all'alba, i carabinieri stanno dando esecuzione a un nuovo decreto di sequestro preventivo dell'immobile occupato di via della Caffarella. Adesso è in corso l'attività di sgombero dello stabile da parte delle forze di polizia coordinate dalla Questura di Roma.

Le operazioni

Al termine delle operazioni, il palazzo verrà riconsegnato agli aventi diritto. Da quanto si apprende al momento all'interno ci sarebbero otto ragazzi. L'immobile di in via della Caffarella 13 (Villa Greco), di proprietà della Regione Lazio - affidato al fondo Invimit Sgr Spa - era stato già occupato una prima volta il 6 marzo da circa 150 persone, appartenenti a gruppi ambientalisti, denominando l'immobile "Laboratoria Ecologista Autogestita - Berta Caceres". Il palazzo, liberato il 24 marzo, era stato nuovamente occupato il 7 maggio, violando i sigilli.