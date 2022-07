Roma, bambina di 6 anni sviene per il caldo tra le braccia del padre

È successo intorno a mezzogiorno di ieri in via di San Gregorio, all’altezza di Piazza del Colosseo. La piccola è stata portata presso una struttura ospedaliera per gli ulteriori accertamenti del caso

Ieri intorno a mezzogiorno una pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo Trevi, in servizio in Via di San Gregorio all'altezza di Piazza del Colosseo, è intervenuta dopo aver notato un padre nel tentativo disperato di rianimare sua figlia di 6 anni, che teneva in braccio priva di sensi. Al fianco anche la mamma, molto agitata per le condizioni di salute della piccola. La notizia è riportata da Il Messaggero.

I soccorsi

Gli agenti hanno accompagnato la famiglia (turisti provenienti dal nord Italia e in visita da un giorno nella Capitale) al vicino presidio sanitario, presente in prossimità della metro Colosseo, dove il personale medico ha accertato uno svenimento dovuto verosimilmente alle alte temperature e disposto il trasporto della bambina presso una struttura ospedaliera, per gli ulteriori accertamenti del caso. La famiglia ha ringraziato gli operanti per l'assistenza immediata e per il supporto fornitogli, che ha permesso di mettere in sicurezza la minore e garantirle al più presto le cure necessarie.