Covid Lazio, 8.673 casi: tasso di positività al 25 per cento

Salute e Benessere

Covid, da Nord a Sud sale la pressione sugli ospedali: la mappa

Nei reparti cresce lentamente la pressione dei malati Covid con problemi respiratori. I nosocomi valutano la riorganizzazione di reparti dedicate al loro trattamento. Richieste anche per tenere aperte le Usca (Unità speciali di continuità assistenziale)

Negli ospedali italiani si sta valutando la possibilità di riaprire i reparti Covid-19, dopo l’aumento dei casi di ricovero di persone affette da SarsCov2 - che riportano problemi respiratori - registrati nelle ultime due settimane. Il presidente della Federazione degli ospedali italiani, Giovanni Migliore, ha confermato un aumento del 34,5% dei ricoveri per Covid-19 con sindromi respiratorie e polmonari. È pari al 10% l’incremento dei ricoverati che sono trovati positivi una volta arrivati in ospedale per essere curati da altre patologie

A Roma l'ondata di Omicron 5 sta costringendo alcuni grandi nosocomi, come il San Giovanni, a riaprire i reparti Covid-19. Ma il sistema sanitario del Lazio - così come quello italiano - non è ancora messo a dura prova: nella Regione sono ad oggi disponibili circa mille posti letto Covid-19. “Siamo ampiamente sotto soglia", fanno sapere dall'assessorato ad Ansa