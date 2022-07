Roma, operaio ustionato in una cabina elettrica durante manutenzione

Incidente sul lavoro stanotte a Roma, in via Camillo Serafini nel quartiere Monteverde. Un operaio di 42 anni è rimasto ustionato mentre lavorava in una cabina elettrica per attività di manutenzione.

Ustioni di secondo e terzo grado

Ad allertare il 118 sono stati i colleghi dell'operaio. L'uomo ha riportato ustioni di secondo e terzo grado in varie parti del corpo ed è stato trasferito all'ospedale Sant'Eugenio. Sull'episodio sono in corso le indagini della polizia.