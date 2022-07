Roma, incendio nell'appartamento di una palazzina a Ostia: un ferito

Incendio stamattina in una palazzina a Roma, in piazza della Stazione Vecchia a Ostia. Una persona è stata trasportata in codice giallo in ospedale.

L'incendio

Intorno alle 7:50 le fiamme si sono sprigionate in un appartamento al secondo piano per ragioni ancora da accertare. Il rogo ha raggiunto il terzo piano danneggiando un secondo appartamento. Sul posto è intervenuta la polizia e il personale del 118 che ha medicato i residenti dopo l'evacuazione dello stabile.